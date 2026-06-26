U međuvremenu, treba se smejati

Velike priče pre 45 minuta  |  Piše Ivan Radojčić
U međuvremenu, treba se smejati

Serija "Hacks" je oštro i pronicljivo prikazivala sudar milenijalske i bumer generacije. Ali najvažnije od svega: bila je smešna

Ako ste se pitali o čemu je zapravo serija „Hacks“, nakon pet urnebesnih sezona, finale vam je to bukvalno nacrtalo. Ili makar pozajmilo sliku. Na onome što komičarka Deborah Vance (Jean Smart), nakon sumorne medicinske dijagnoze, namerava da bude njeno poslednje putovanje, ona i njena scenaristkinja Ava (Hannah Einbinder) uživaju u privatnom razgledanju Luvra. Među holandskim uljima iz 17. veka nailaze na sliku „La Joyeuse Compagnie“, koja prikazuje ženu i
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