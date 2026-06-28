Svi smo čekali da vidimo šta će biti sa njih dvoje

"Yellowstone" je deo moderne (TV) mitologije. On sada znači mnogo stvari i govori o jednoj specifičnoj Americi. "Dutton Ranch", kao i svaki naslednik, ima nezahvalan zadatak da ispuni kaubojke svog pretka

Da zastanemo prvo i zamislimo se? Na temu toga koliko je jednostavnim pristupom tematici novog/starog Divljeg zapada, Taylor Sheridan uspeo da nas pokori. Smestio je svoju prvu priču u MAGA-idilu Montane, stavio šešire svojim junacima, a „kaubojštinu“ učinio alternativom komunikacijom, autsorsujući pravdu direktno u ruke tužitelja odnosno oštećenih. „The American way“… Sheridan je prepoznao nezadovoljstvo („srednje“) Amerike novim, modernim stvarima i upario ga sa