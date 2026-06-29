Đoković osvojio prvi set protiv Vua

RTS pre 30 minuta
Đoković osvojio prvi set protiv Vua

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Kineza Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona...

Nema brejka - 6:4, 2:3 Đoković - Vu 6:4, 2:2 Možda ni pun minut nije trajao gem. Osvaja ga Đoković bez izgubljenog poena. Počinje novi lov na brejk. Foto: EPA Đoković propustio dve brejk lopte - 6:4, 1:2 Šteta! Imao je Đoković 15:40 i dve vezane brejk lopte, ali ponovo je Vu u pravi čas uhvatio svoj ritam i ekspresno nanizao četiri poena. Kinez vodi u drugom setu. Đoković - Vu 6:4, 1:1 Ne odustaje Kinez od svog maksimalno agresivnog pristupa. Ume da se raspuca i
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