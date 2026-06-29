Italija posle prvog poluvremena vodi protiv Srbije

Omladinska reprezentacija Srbije započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u Velsu utakmicom protiv Italije. Meč se igra od 17.00 u Kernarfonu, u okviru grupe B u kojoj se nalaze i selekcije Hrvatske i Ukrajine. Direktan prenos je na RTS 2, a tok meča pratite na našem portalu.

Kraj prvog poluvremena, Srbija - Italija 0:1 Posle prvih 45 minuta utakmice prvog kola Evropskog prvenstva za fudbalere do 19 godina, Italija vodi protiv Srbije 1:0, a jedini pogodak postigao je Matija Liberali iz jedanaesterca. Italijani su od početka meča nametnuli visok ritam igre i agresivnim presingom primorali izabranike Gordana Petrića na greške u organizaciji napada. Iako Srbija ima veći posed lopte (61 posto), branilac titule je bio konkretniji i opasniji,