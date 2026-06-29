(VIDEO) Istorijski dan za Srbiju u hramu tenisa

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Saša Ozmo
(VIDEO) Istorijski dan za Srbiju u hramu tenisa

Svašta lepo i naizgled nerealno doživeo je srpski tenis u 21. veku, ali ovo nije – troje u nizu na Centralnom stadionu Vimbldona, hramu tenisa.

Upravo to čeka nas prvog dana Vimbldona 2026. godine. Miomir Kecmanović – Janik Siner, Teodora Kostović – Arina Sabalenka i Novak Đoković – Jibing Vu, sa početkom od 15.30 po srednjoevropskom vremenu. Miomir Kecmanović je izgubio sva tri dosadašnja meča od Sinera i veliki je autsajder. Ipak, ima iskustva na najvećem stadionu i vreme je da pokaže zube na velikoj pozornici. Ako ništa, da ne odustaje do kraja bez obzira na rezultat. Mlada, 18-godišnja Teodora Kostović
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