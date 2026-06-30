Radovi u Dunavskoj ulici u Beogradu tokom celog jula
Beta pre 1 sat
Radovi na redovnom održavanju u Dunavskoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Tadeuša Košćuška do zone raskrsnice sa Dubrovačkom ulicom, od 1. do 31. jula usloviće promene u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj dela desne saobraćajne trake i trotoara na posmatranoj deonici, u smeru ka Dubrovačkoj ulici, pri čemu će se preostala širina kolovoza koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja, preneo je portal Beograd.rs.
"Vozila sa linija 26, 26N i 401N će umesto stajališta 'Dorćol (Dunavska)' koristiti privremeno stajalište 'Dorćol (Dunavska) 1', koje se nalazi u Dubrovačkoj ulici, na poziciji niše za parkiranje, neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom Mike Alasa, koja će se koristiti kao stajalište javnog prevoza", piše u saopštenju.
(Beta, 30.06.2026)