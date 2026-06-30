Ruske vlasti: Beba poginula u napadu drona u Moskovskoj oblasti

Nova pre 2 sata
Ruske vlasti: Beba poginula u napadu drona u Moskovskoj oblasti

Šestomesečna beba je poginula danas kada su ostaci drona pogodili stambenu zgradu u Moskovskoj oblasti, saopštio je guverner Andrej Vorobjov na Telegramu, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Beba je izvučena iz zgrade zajedno sa još tri osobe, uključujući dete, ali je preminula na putu do bolnice, rekao je guverner. Jedan muškarac je poginuo tokom noći u ukrajinskom napadu dronom na Belgorodsku oblast Rusije, saopštile su lokalne vlasti.
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