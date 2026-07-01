Erling Haland odveo Norvešku u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
Erling Haland odveo Norvešku u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Fudbalska reprezentacija Norveške savladala je Obalu Slonovače rezultatom 2:1 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Poveli su „Vikinzi“ u 39. minutu preko Antonia Nuse, da bi Obala Slonovače izjednačila u 74. nakon sjajnog solo prodora Amada Dialoa, a trijumf Norveškoj doneo je Erling Haland u 86. minutu. Norveška je povela atraktivnim golom Nuse, koji je posle nekoliko dodavanja ušao po levoj strani u kazneni prostor i poslao loptu u gornji desni ugao. Obala Slonovače je napadala u drugom poluvremenu, a dobru priliku imao je Pepe kada je u 55. minutu pokušao glavom, a golman
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