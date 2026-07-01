Eksplozije u Solunu: Bombama na domove članova vladajuće stranke, jedna osoba preminula

Sputnik pre 1 sat
Eksplozije u Solunu: Bombama na domove članova vladajuće stranke, jedna osoba preminula

U ranim jutarnjim časovima u Solunu nepoznate osobe bacile su kanistere sa zapaljivom materijom na domove tri člana grčke vladajuće stranke Nova demokratija. U napadima je povređeno pet osoba, od kojih je jedna nakon celodnevne borbe lekara podlegla povredama.

Prema prvim nalazima istrage, dvojica počinilac napala su kuće troje rukovodioca stranke u roku od 17 minuta, a potom su pobegli na motociklu. Prvi napad je zabeležen u 04.18 u Pileji kada su napadači postavili i zapalili bocu sa eksplozinom tečnošću ispred objekta u vlasništvu predsednika Upravnog odbora Nove demokratije Soluna Zisisa Joakimovica. Nekoliko minuta kasnije, u 4.23, dogodio se napad u solunskom kvartu Tumbi gde su nepoznate osobe bacile kanister sa
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