Meksiko jači od nevremena i Ekvadora /video/

Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala Mundijala, pošto je savladala Ekvador rezultatom 2:0, a oba gola postignuta su u prvom poluvremenu.

Golove su postigli Hulijan Kinjones u 22. i Raul Himenez u 31. minutu. Utakmica na čuvenom stadionu "Asteka" kasnila ja sat vremena zbog nevremena i grmljavine, a Ekvador je meč završio sa 10 igrača jer je u 90+3. minutu isključen Pjero Inkapje zbog "prekrivanja usta" tokom razgovora sa Santjagom Himenezom. Meksiko će u osmini finala, 6. jula od dva sata ujutro na istom mestu, igrati protiv pobednika meča Engleska - DR Kongo.