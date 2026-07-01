Meksiko jači od nevremena i Ekvadora /video/

Sputnik pre 20 minuta
Meksiko jači od nevremena i Ekvadora /video/

Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala Mundijala, pošto je savladala Ekvador rezultatom 2:0, a oba gola postignuta su u prvom poluvremenu.

Golove su postigli Hulijan Kinjones u 22. i Raul Himenez u 31. minutu. Utakmica na čuvenom stadionu "Asteka" kasnila ja sat vremena zbog nevremena i grmljavine, a Ekvador je meč završio sa 10 igrača jer je u 90+3. minutu isključen Pjero Inkapje zbog "prekrivanja usta" tokom razgovora sa Santjagom Himenezom. Meksiko će u osmini finala, 6. jula od dva sata ujutro na istom mestu, igrati protiv pobednika meča Engleska - DR Kongo.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Istorijski duel u Atlanti - Engleska i debitant DR Kongo u nokaut fazi Mundijala (RTS 2, 18.00)

Istorijski duel u Atlanti - Engleska i debitant DR Kongo u nokaut fazi Mundijala (RTS 2, 18.00)

RTS pre 5 minuta
Poketino se izvinio novinarima zbog oštrog tona na konferenciji za medije

Poketino se izvinio novinarima zbog oštrog tona na konferenciji za medije

Serbian News Media pre 20 minuta
Francuska, predvođena Mbapeom, "pregazila" Švedsku za osminu finala Mundijala

Francuska, predvođena Mbapeom, "pregazila" Švedsku za osminu finala Mundijala

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Eliminacija od Francuske te ne čini tragičarem, ali, Potere…

Eliminacija od Francuske te ne čini tragičarem, ali, Potere…

Sport klub pre 15 minuta
Šta nas sve čeka na Vimbldonu u sredu, 1. jula?! Na terenu Đoković i Siner, ali to nisu sva uzbuđenja!

Šta nas sve čeka na Vimbldonu u sredu, 1. jula?! Na terenu Đoković i Siner, ali to nisu sva uzbuđenja!

Kurir pre 20 minuta
Baka Prase uplatio 10.000 evra na prolaz Bosne i Hercegovine protiv Amerikanaca na Mundijalu!

Baka Prase uplatio 10.000 evra na prolaz Bosne i Hercegovine protiv Amerikanaca na Mundijalu!

Telegraf pre 15 minuta
Đoković protiv Cicipasa - prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi

Đoković protiv Cicipasa - prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi

RTS pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalEkvadorEngleskaMeksikosport

Sport, najnovije vesti »

Jednogodišnji ugovor: Bogdan Bogdanović ne ide kod Jokića u Denver, ali ostaje u NBA ligi

Jednogodišnji ugovor: Bogdan Bogdanović ne ide kod Jokića u Denver, ali ostaje u NBA ligi

Danas pre 20 minuta
Istorijski duel u Atlanti - Engleska i debitant DR Kongo u nokaut fazi Mundijala (RTS 2, 18.00)

Istorijski duel u Atlanti - Engleska i debitant DR Kongo u nokaut fazi Mundijala (RTS 2, 18.00)

RTS pre 5 minuta
Poketino se izvinio novinarima zbog oštrog tona na konferenciji za medije

Poketino se izvinio novinarima zbog oštrog tona na konferenciji za medije

Serbian News Media pre 20 minuta
Lampard produžio ugovor sa Koventrijem

Lampard produžio ugovor sa Koventrijem

Serbian News Media pre 15 minuta
NBA Evropa tvrdi: Timovi iz Evrolige hoće da pređu

NBA Evropa tvrdi: Timovi iz Evrolige hoće da pređu

Sport klub pre 0 minuta