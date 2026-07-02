Novak Đoković: Kada igram ovako, onda sam srećan i uživam

Danas pre 6 sati  |  Danas Online
Novak Đoković: Kada igram ovako, onda sam srećan i uživam

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je pobedio 87. igrača sveta Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta, 6:3, 6:4, 6:2.

Nakon novog trijumfa u Londonu bio je vidno zadovoljan i raspoložen za razgovor na samom terenu. – Sviđa mi se kad kažete ‘vintage’, to vraća one najbolje dane. Kada igram ovako, onda sam srećan i uživam. Jedan brejk je bio dovoljan u prva dva seta, stalno sam razmišljao gde će on servirati. U trećem setu mu je servis malo popustio i to sam iskoristio. Lepo je bilo opet igrati u dvoranskim uslovima na Vimbldonu, ali nadam se meču na otvorenom u sledećem kolu.
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