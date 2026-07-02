Srbija - Ukrajina: Orlići nemaju pravo na grešku!

Kurir pre 27 minuta
Srbija - Ukrajina: Orlići nemaju pravo na grešku!

Od najnovijeg Hronološki Izabranici Gordana Petrića na startu turnira poraženi su od Italije sa 2:0, dok su Ukrajinci slavili protiv Hrvatske 3:1.

S obzirom na to da u narednu fazu idu dve selekcije, biće ovo najvažnija utakmica za srpski nacionalni tim, koji praktično nema prava na grešku. Kao što je poznato, popularni "orlići" na prvenstvo u Vels došli su znatno oslabljeni. Selektor Petrić ne može da računa između ostalog na Vasilija Kostova, Adema Avdića, Veljka Milosavljevića i Andriju Maksimovića. Utakmica se igra u Bangoru, a cilj Srbije je već zacrtan i pre početka turnira, plasman u narednu rundu i
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