Preminuo Goran Rakočević, legenda Crvene zvezde

Nova pre 1 sat
Preminuo Goran Rakočević, legenda Crvene zvezde

Goran Rakočević, legenda Crvene zvezde i otac Igora Rakočevića, preminuo je u 75. godini.

Tu informaciju potvrdio je klub sa Malog Kalemegdana: "Goran je bio član zlatne generacije naše Crvene zvezde koja je osvojila prvi međunarodni klupski trofej u bivšoj Jugoslaviji, i čovek koji je nosio crveno-beli dres punih 10 godina (1969-1979). Goran Rakočević je rođen u Smederevskoj Palanci 01.03.1951. godine. Odigrao je čak 273 utakmice za našu Crvenu zvezdu, bio je član zlatne generacije kluba i igrao punu deceniju za naš klub. Debitovao je 8. novembra 1969.
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