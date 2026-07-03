Švajcarska rutinski protiv Alžira za osminu finala Svetskog prvenstva

Nova pre 1 sat
Švajcarska rutinski protiv Alžira za osminu finala Svetskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Švajcarske savladala je Alžir u Vankuveru sa 2:0 i tako se plasirala u osminu finala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Od samog početka Švajcarci su bili mnogo konkretniji, pritiskali, a do gola su stigli već u 10. minutu. Johan Manzambi je dobio loptu po levom boku, protutnjao ka golu rivala, predriblao čuvare i uspeo da centrira pre nego što je lopta napustila granicu igrališta, što je Bril Embolo iskoristio da je ubaci u mrežu za 1:0. Nakon toga Švajcarci su diktirali dešavanja na terenu, dok Alžirci nisu uspeli da u prvih 45 minuta ugroze gol rivala, a bilo kakva nadanja da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Švajcarska po starom receptu - "sajdžije" preko Alžira u osmini finala Mundijala

Švajcarska po starom receptu - "sajdžije" preko Alžira u osmini finala Mundijala

RTS pre 55 minuta
Švajcarska pobedila Alžir i plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva

Švajcarska pobedila Alžir i plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva

Radio sto plus pre 55 minuta
Bezidejni Alžir lak plen za sjajnu Švajcarsku

Bezidejni Alžir lak plen za sjajnu Švajcarsku

Sport klub pre 1 sat
Švajcarci održali čas fudbala Alžiru! Rutinska pobeda Švajcarske za plasman u osminu finala Mundijala!

Švajcarci održali čas fudbala Alžiru! Rutinska pobeda Švajcarske za plasman u osminu finala Mundijala!

Kurir pre 1 sat
Švajcarska rutinski do osmine finala: "Sajdžije" eliminisale Alžir sa Mundijala (foto/video)

Švajcarska rutinski do osmine finala: "Sajdžije" eliminisale Alžir sa Mundijala (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoAlžirKanadaŠvajcarskaMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Hrvatska eliminisana u trileru, Španija jeste furija, Švajcarci rutinski protiv Alžira

Hrvatska eliminisana u trileru, Španija jeste furija, Švajcarci rutinski protiv Alžira

BBC News pre 5 minuta
Rutinski, da više rutinski ne može biti: Švajcarska se prošetala kroz redove letargičnog Alžira!

Rutinski, da više rutinski ne može biti: Švajcarska se prošetala kroz redove letargičnog Alžira!

Hot sport pre 0 minuta
Još jedan italijanski klub ušao u trku za Ugrešićev potpis

Još jedan italijanski klub ušao u trku za Ugrešićev potpis

Sport klub pre 15 minuta
Novak Đoković izlazi danas na Centralni teren protiv Artura Rinderkneša

Novak Đoković izlazi danas na Centralni teren protiv Artura Rinderkneša

Euronews pre 15 minuta
Đoković danas igra meč trećeg kola Vimbldona protiv Rinderkneša

Đoković danas igra meč trećeg kola Vimbldona protiv Rinderkneša

Radio 021 pre 5 minuta