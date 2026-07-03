Švajcarska rutinski protiv Alžira za osminu finala Svetskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Švajcarske savladala je Alžir u Vankuveru sa 2:0 i tako se plasirala u osminu finala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Od samog početka Švajcarci su bili mnogo konkretniji, pritiskali, a do gola su stigli već u 10. minutu. Johan Manzambi je dobio loptu po levom boku, protutnjao ka golu rivala, predriblao čuvare i uspeo da centrira pre nego što je lopta napustila granicu igrališta, što je Bril Embolo iskoristio da je ubaci u mrežu za 1:0. Nakon toga Švajcarci su diktirali dešavanja na terenu, dok Alžirci nisu uspeli da u prvih 45 minuta ugroze gol rivala, a bilo kakva nadanja da