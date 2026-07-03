Gde su nestali punjači iz gradske dokumentacije?

Ozon press pre 34 minuta
Gde su nestali punjači iz gradske dokumentacije?

Godinama slušamo kako Grad Čačak ulaže u razvoj elektromobilnosti, postavlja punjače za električna vozila i kako će biti drugi grad u Srbiji, odmah iza Beograda, po broju punjača.

Predstavnici gradske vlasti tvrdili su da će ovakvi projekti doprineti smanjenju zagađenja vazduha, zaštiti životne sredine i stvaranju modernijeg i ekološki odgovornijeg grada. Međutim, kada smo zatražili informacije o tome koliko je novca uloženo, ko je finansirao punjače, gde su objavljeni tenderi, koje firme su dobile posao, ko danas upravlja punjačima i ko plaća električnu energiju, usledio je potpuno drugačiji odgovor. Grad Čačak tvrdi da ne raspolaže
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Gde su nestali punjači iz gradske dokumentacije?

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