Gde su nestali punjači iz gradske dokumentacije?

Godinama slušamo kako Grad Čačak ulaže u razvoj elektromobilnosti, postavlja punjače za električna vozila i kako će biti drugi grad u Srbiji, odmah iza Beograda, po broju punjača.

Predstavnici gradske vlasti tvrdili su da će ovakvi projekti doprineti smanjenju zagađenja vazduha, zaštiti životne sredine i stvaranju modernijeg i ekološki odgovornijeg grada. Međutim, kada smo zatražili informacije o tome koliko je novca uloženo, ko je finansirao punjače, gde su objavljeni tenderi, koje firme su dobile posao, ko danas upravlja punjačima i ko plaća električnu energiju, usledio je potpuno drugačiji odgovor. Grad Čačak tvrdi da ne raspolaže