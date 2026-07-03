Nagelsman i zvanično nije više selektor Nemačke

Fudbalski savez Nemačke (DFB) potvrdio je danas da je Julijan Nagelsman podneo ostavku na mesto selektora nacionalnog tima.

Odluka Nagelsmana dolazi četiri dana nakon šokantnog ispadanja Nemačke sa Svetskog prvenstva u šesnaestini finala od Paragvaja posle penala. Prethodno je Skaj Nemačka javio da je Nagelsman u četvrtak razgovarao sa zvaničnicima DFB i da su ti razgovori rezultirali njegovom odlukom da podnese ostavku, što je potom potvrdio i Savez. „Odluka je bila sve samo ne laka. Moj glavni prioritet je uvek bio uspeh tima. Nakon ovog gorkog razočaranja, ekipa je zaslužila šansu za