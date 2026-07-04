Kolumbija odigrala perfektan meč: Otišla u osminu finala i ostavila Ganu bez proslave

Fudbalska reprezentacija Kolumbije pobedila je selekciju Gane u šesnaestini finala Svetskog prvenstva sa 1:0 i tako se plasirala u osminu finala Mundijala.

Odlučujući gol je postigao Džon Arijas u 14. minutu utakmice, na asistenciju Luisa Havijera Suareza. Tako je reprezentacija iz Južne Amerike obezbedila duel sa Švajcarskom u osmini finala, koja je bila bolja od Alžira u šesnaestini finala Mundijala. Uskoro opširnije... Fudbalska reprezentacija Kolumbije pobedila je selekciju Gane u šesnaestini finala Svetskog prvenstva sa 1:0 i tako se plasirala u osminu finala Mundijala. Kolumbija je veoma blizu uspeha. Još samo