Nestor Lorenco: Zadovoljan sam plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva

Fudbaleri Kolumbije izborili su plasman u osminu finala SP, pošto su u Kanzas Sitiju pobedili selekciju Gane rezultatom 1:0

Selektor fudbalske reprezentacije Kolumbije Nestor Lorenco izjavio je danas da je zadovoljan plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva. Fudbaleri Kolumbije izborili su plasman u osminu finala SP, pošto su u Kanzas Sitiju pobedili selekciju Gane rezultatom 1:0. Kolumbija će 7. jula od 22 časa u osmini finala SP igrati protiv Švajcarske. „Propustili smo nekoliko prilika da uvećamo prednost i obezbedimo pobedu, ali sam zadovoljan načinom na koji smo se branili u