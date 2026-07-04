Nestor Lorenco: Zadovoljan sam plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva

Politika pre 35 minuta
Nestor Lorenco: Zadovoljan sam plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva

Fudbaleri Kolumbije izborili su plasman u osminu finala SP, pošto su u Kanzas Sitiju pobedili selekciju Gane rezultatom 1:0

Selektor fudbalske reprezentacije Kolumbije Nestor Lorenco izjavio je danas da je zadovoljan plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva. Fudbaleri Kolumbije izborili su plasman u osminu finala SP, pošto su u Kanzas Sitiju pobedili selekciju Gane rezultatom 1:0. Kolumbija će 7. jula od 22 časa u osmini finala SP igrati protiv Švajcarske. „Propustili smo nekoliko prilika da uvećamo prednost i obezbedimo pobedu, ali sam zadovoljan načinom na koji smo se branili u
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