Mesi: Znali smo da će biti teško, moramo da ispravimo loše stvari

RTS pre 4 sati
Mesi: Znali smo da će biti teško, moramo da ispravimo loše stvari

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi priznao je da je očekivao težak meč protiv Zelenortskih ostrva i dodao da je zadovoljan zbog plasmana svog tima u osminu finala Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Argentine plasirali su se u osminu finala SP, pošto su danas u Majamiju u šesnaestini finala posle produžetaka savladali Zelenortska ostrva rezultatom 3:2. "Znali smo da će utakmica da bude dosta teška. Ova ekipa nije izgubila ni od Španije ni od Urugvaja. Uradili smo najteži deo posla, a to je bilo da postignemo gol. Posle toga trebalo je da pronađemo svoju igru i da budemo mirniji, a dogodilo se suprotno", izjavio je Mesi posle utakmice. "Nismo uspeli
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