Počinje osmina finala Svetskog prvenstva: evropski derbi, Holand protiv Brazila i Englezi na "Asteki"

RTS pre 1 sat
Počinje osmina finala Svetskog prvenstva: evropski derbi, Holand protiv Brazila i Englezi na "Asteki"

Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva šesnaestine finala, Svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od subote počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među osam najboljih na planeti. Paragvajci žele novu senzaciju, Holand napada Brazil, a Englezi gostuju na čuvenoj "Asteki" u Meksiko Sitiju.

Prvi dan nokaut faze donosi duele Kanade i Maroka, odnosno Francuske i Paragvaja. Francuzi važe za jednog od glavnih favorita turnira, ali su Paragvajci već pokazali da umeju da sruše i najveće, pošto su u prethodnoj rundi eliminisali Nemačku posle drame i penala. Sa druge strane, Maroko će pokušati da ponovi uspeh sa prethodnog Mundijala, dok Kanada želi da nastavi svoj istorijski pohod i prvi put se domogne četvrtfinala. Nedelja donosi dva možda i najatraktivnija
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vozinja otkrio zašto je Leo najveći: „Mesi me je zagrlio i rekao da sam sjajan“

Vozinja otkrio zašto je Leo najveći: „Mesi me je zagrlio i rekao da sam sjajan“

Sputnik pre 1 sat
Heroj Zelenortskih Ostrva: "Razočarani smo i ponosni"

Heroj Zelenortskih Ostrva: "Razočarani smo i ponosni"

B92 pre 1 sat
Sportski novinar Todić: Portugal – Hrvatska najveće razočaranje Mundijala, derbi osmine finala je Meksiko - Engleska

Sportski novinar Todić: Portugal – Hrvatska najveće razočaranje Mundijala, derbi osmine finala je Meksiko - Engleska

Insajder pre 2 sata
Selektor Kolumbije: "Zabrinut sam"

Selektor Kolumbije: "Zabrinut sam"

B92 pre 1 sat
Sudija koji je Hrvatskoj poništio gol protiv Portugala izbačen sa Mundijala! Kolina ga poslao kući, za njega je Svetsko…

Sudija koji je Hrvatskoj poništio gol protiv Portugala izbačen sa Mundijala! Kolina ga poslao kući, za njega je Svetsko prvenstvo završeno!

Kurir pre 3 sata
Sudija spornog meča Hrvatske više neće suditi na SP

Sudija spornog meča Hrvatske više neće suditi na SP

B92 pre 3 sata
Mesi oborio više rekorda Mundijala i čestitao igračima Zelenortskih Ostrva: "U nokaut fazi SP ništa nije besplatno"

Mesi oborio više rekorda Mundijala i čestitao igračima Zelenortskih Ostrva: "U nokaut fazi SP ništa nije besplatno"

Newsmax Balkans pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBrazilMarokoNedeljom u dvaKanadaNemačkaderbiMeksikoFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Poznato kad Novak juri rekord i četvrtfinale Vimbldona

Poznato kad Novak juri rekord i četvrtfinale Vimbldona

Sport klub pre 26 minuta
Zlatko Dalić odlazi sa mesta selektora hrvatske reprezentacije, za naslednika odabran Bilić

Zlatko Dalić odlazi sa mesta selektora hrvatske reprezentacije, za naslednika odabran Bilić

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Istorijski transfer Portsmuta: Marezi u Čempionšipu, Partizan dobija veliku neočekivanu zaradu!

Istorijski transfer Portsmuta: Marezi u Čempionšipu, Partizan dobija veliku neočekivanu zaradu!

Hot sport pre 26 minuta
Belgijanka iznenadila u Londonu: Mertens pobedila Ribakinu za plasman u osminu finala Vimbldona

Belgijanka iznenadila u Londonu: Mertens pobedila Ribakinu za plasman u osminu finala Vimbldona

Kurir pre 1 minut
Embape i Francuska na putu ka četvrtfinalu - Paragvaj želi još jedan veliki skalp

Embape i Francuska na putu ka četvrtfinalu - Paragvaj želi još jedan veliki skalp

Sportske.net pre 21 minuta