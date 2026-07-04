Počinje osmina finala Svetskog prvenstva: evropski derbi, Holand protiv Brazila i Englezi na "Asteki"

Posle uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva šesnaestine finala, Svetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji deo takmičenja. Od subote počinje osmina finala, a preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mesto među osam najboljih na planeti. Paragvajci žele novu senzaciju, Holand napada Brazil, a Englezi gostuju na čuvenoj "Asteki" u Meksiko Sitiju.

Prvi dan nokaut faze donosi duele Kanade i Maroka, odnosno Francuske i Paragvaja. Francuzi važe za jednog od glavnih favorita turnira, ali su Paragvajci već pokazali da umeju da sruše i najveće, pošto su u prethodnoj rundi eliminisali Nemačku posle drame i penala. Sa druge strane, Maroko će pokušati da ponovi uspeh sa prethodnog Mundijala, dok Kanada želi da nastavi svoj istorijski pohod i prvi put se domogne četvrtfinala. Nedelja donosi dva možda i najatraktivnija