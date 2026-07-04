Sin ubio majku u selu Nova Božurna kod Prokuplja

U selu Nova Božurna kod Prokuplja 39-godišnji M. S. lišio je života svoju 70-godišnju majku, zadavši joj više uboda kuhinjskim nožem.

Kako nezvanično saznaje RTS, on se nakon toga sam prijavio policiji. Više javno tužilaštvo u Prokuplju objavilo je uviđaj, nakon čega je osumnjičenom M. S. određeno zadržavanje. Prema najavama, u toku sutrašnjeg dana biće saslušan. U saopštenju koje je izdalo tužilaštvo, osumnjičenom se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ubistvo za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina.