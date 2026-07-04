Dug moru - 3.sezona, RTV1 u 22h

NOVI SAD - U trećoj sezoni serije, mistične sile jačaju i vode Olgu ka otkrivanju porodičnih tajni koje krije poluostrvo Luštica. Dok njen otac Periša pokušava da sazna šta se nalazi ispod Fortice, Olgu istražuje novinar Oskar koji prati trag o smrti profesora Grosmana. Nova saznanja poremetiće njenu vezu sa Rnjom. Nakon što tragična oluja pogodi Lušticu, Olga će od svoje majke Svetlane dobiti ogrlicu koja će je približiti otkrivanju misterija koje okružuju poluostrvo i njegove ekscentrične stanovnike.

Žanr: drama, triler Režija: Milan Konjević, Gorčin Stojanović, Milan Todorović, Goran Gajić, Milica Li Filipovski, Leon Lučev Scenario: Bojana Maljević, Milan Konjević, Milan Todorović, Stevan Koprivica, Maja Todorović, Goran Gajić, Marijana Čulić Vićentić, Milica Konstantinović Glavne uloge: Dragan Mićanović, Nada Šargin, Ana Lečić, Vule Marković, Bojana Maljević, Sergej Trifunović, Leon Lučev, Vesna Trivalić, Godina proizvodnje: 2019. Zemlje proizvodnje: Srbija,