UŽIVO: Kolumbijci vode, već dve povrede

Poslednja utakmica šesnaestine finala Mondijala – Kolumbija i Gana postaraće se da kompletiraju osmi par završnice trke za prvaka sveta.

Pobednik će na Švajcarsku u osmini finala. Domaćin meča je Vankuver, početak u 3,30. Dešavanja iz Kanade pratite u blogu uživo Sport kluba. U ostalih sedam mečeva osmine finala igraće: Paragvaj – Francuska, Kanada – Maroko, Portugal – Španija, Sjedinjene Američke Države – Belgija, Brazil – Norveška, Meksiko – Engleska i Argentina – Egipat. SASTAVI KOLUMBIJA: Vargas – Munjoz, Sančez, Lukumi, Mojica – Puerta, Lerma, Rodrigez – Arias, Kordoba (od 8. Luis Suarez),