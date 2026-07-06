Iranski ministar u razgovoru sa Bratinom u Teheranu pohvalio saosećanje i solidarnost Srbije

Danas pre 8 sati  |  Beta
Iranski ministar u razgovoru sa Bratinom u Teheranu pohvalio saosećanje i solidarnost Srbije

Ministar spoljnih poslova Abas Aragči razgovarao je sa specijalnim izaslanikom predsednika Srbije, ministrom informisanja i telekomunikacija Borisom Bratinom i pohvalio saosećanje i solidarnost koju su srpska vlada i narod pokazali prema iranskom narodu, prenela je danas iranska agencija Irna.

Aragči je naglasio neophodnost da sve nezavisne države zauzmu čvrst stav u osudi bezakonja i kršenja međunarodnog prava koje su počinile Sjedinjene Američke Države (SAD) i izraelski režim. Irna je dodala da je Bratina razmotrio bilateralne odnose između Teherana i Beograda, ističući zajedničku odlučnost lidera dve zemlje da ojačaju veze u svim oblastima od obostranog interesa. Bratina je izrazio saučešće povodom smrti iranskog vođe, ajatolaha Alija Hamneija i
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