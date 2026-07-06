FS Belgije: FIFA potvrdila da Balogun može da igra meč osmine finala SP

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
FS Belgije: FIFA potvrdila da Balogun može da igra meč osmine finala SP

Fudbalski savez Belgije (RBFA) saopštio je večeras da je Žalbena komisija Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) potvrdila da reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balogun ima pravo da nastupi na meču osmine finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Folarin Balogun (20) i Tarik Muharemović nakon duela posle koga je američki fudbaler dobio crveni karton, foto: Tanjug/Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP Balogun je 2. jula na utakmici šesnaestine finala SP između SAD i BiH (2:0) dobio direktan crveni karton. Američki fudbaler je automatski trebalo da bude suspendovan za naredni meč reprezentacije SAD-a, osnosno za duel osmine finala SP protiv Belgije, koji je na programu u utorak od dva časa u Sijetlu.
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