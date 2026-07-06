Španci nadiru, Portugalija se brani (RTS 1)

Fudbaleri Španije igraju protiv Portugalije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje možete pratiti na našem portalu.

Kraj prvog poluvremena - 0:0 Iako nije bilo golova, prvi deo susreta bio je veoma dinamičan i kvalitetan. Oba tima su imala svoje šanse, ali se mreže nisu tresle, što ne znači da će tako ostati do kraja. Tanjug/AP Photo Gareth Patterson 45' Šest minuta nadoknade - 0:0 Rodri je probao iz daljine, ali je udarac bio bezopasan. 41' Prečka - 0:0 Mendeš je probao nakon akcije iz kornera, a lopta je promenila smer kada je intervenisao Poro i odbila se do prečke. Sreća je