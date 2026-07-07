Britanska vojska: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

N1 Info pre 13 minuta  |  Beta/AP
Britanska vojska: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

Tri tankera pogođena su projektilima danas u Ormuskom moreuzu, saopštila je britanska vojska.

Novi napadi prete da uguše protok saobraćaja u moreuzu baš kada se zemlje nadaju da će plovidba u regionu ponovo postati normalna i da će globalni ekonomski teret rata SAD i Irana postati blaži. Jedan od tankera koji je plovio blizu obale Omana pogođen je i zapalio se, prema podacima Centra za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Iranska državna televizija je saopštila da je tanker sa tečnim prirodnim gasom napadnut nakon što je
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