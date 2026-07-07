Srednji kurs dinara za evro 117,3627 dinara

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3627 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3627 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 102,7784 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,7 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,1 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.
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