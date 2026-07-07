Vučić razgovarao sa predsednikom ukrajinskog parlamenta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa predsednikom ukrajinskog parlamenta Ruslanom Stefančukom o bilateralnim pitanjima i evropskoj budućnosti dve zemlje. „Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom ukrajinskog parlamenta o bilateralnim odnosima, aktuelnim izazovima i evropskoj budućnosti naših zemalja.

Istakli smo značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu“, napisao je Vučić na Instagramu. On je dodao da su razgovarali i o nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Posebnu pažnju posvetili smo mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, dodao je predsednik Srbije.