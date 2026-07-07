Vučić razgovarao sa predsednikom ukrajinskog parlamenta

Serbian News Media pre 33 minuta
Vučić razgovarao sa predsednikom ukrajinskog parlamenta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa predsednikom ukrajinskog parlamenta Ruslanom Stefančukom o bilateralnim pitanjima i evropskoj budućnosti dve zemlje. „Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom ukrajinskog parlamenta o bilateralnim odnosima, aktuelnim izazovima i evropskoj budućnosti naših zemalja.

Istakli smo značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu“, napisao je Vučić na Instagramu. On je dodao da su razgovarali i o nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Posebnu pažnju posvetili smo mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, dodao je predsednik Srbije.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Predsednik parlamenta Ukrajine: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Predsednik parlamenta Ukrajine: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Insajder pre 13 minuta
Stefančuk: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Stefančuk: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

RTV pre 23 minuta
Brnabić: Cilj da uspostavimo saradnju koja će trajati i razmenjujemo iskustva

Brnabić: Cilj da uspostavimo saradnju koja će trajati i razmenjujemo iskustva

NIN pre 28 minuta
Predsednik sa generalnim sekretarom Interpola o daljem jačanju saradnje

Predsednik sa generalnim sekretarom Interpola o daljem jačanju saradnje

RTV pre 1 sat
Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom (foto)

Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom (foto)

Blic pre 2 sata
Vučić sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Vučić sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić razgovarao sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Vučić razgovarao sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Predsednik parlamenta Ukrajine: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Predsednik parlamenta Ukrajine: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Insajder pre 13 minuta
Počeo sa radom mobilni kamper za podršku osobama sa invaliditetom

Počeo sa radom mobilni kamper za podršku osobama sa invaliditetom

N1 Info pre 3 minuta
Vučić: Nisam optimista da će uskoro doći do novog proširenja Evropske unije

Vučić: Nisam optimista da će uskoro doći do novog proširenja Evropske unije

N1 Info pre 33 minuta
Đilas demantuje da SSP vodi negativnu kampanju protiv studentske liste na društvenim mrežama

Đilas demantuje da SSP vodi negativnu kampanju protiv studentske liste na društvenim mrežama

N1 Info pre 33 minuta
Stefančuk: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Stefančuk: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

RTV pre 23 minuta