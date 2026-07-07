FIFA stala u zaštitu brazilskog sudije

Sputnik pre 1 sat
FIFA stala u zaštitu brazilskog sudije

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da pruža punu podršku Rafaelu Klausu i dodala da je brazilski arbitar tokom sudijske karijere pokazao najviše standarde profesionalizma i integriteta.

Klaus se našao na meti kritika, pošto je sudio meč šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine (2:0), koji je odigran 2. jula. Brazilski sudija je posle intervencije iz VAR sobe i pregledanja snimka isključio američkog fudbalera Folarina Baloguna zbog grubog prekršaja nad protivničkim igračem Tarikom Muharemovićem. Američki fudbaler je automatski trebalo da bude suspendovan za naredni meč reprezentacije SAD-a,
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