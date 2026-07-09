Da li Milić nakon ukidanja pritvora može da se vrati na posao?

Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću ukinut je pritvor i on je pušten da se brani sa slobode, jer je Viši sud u Beogradu saopštio da više ne postoje zakonski osnovi za produženje pritvora, pa se sada nameće pitanje da li bi on posle svega moga da se vrati na posao i kakva je njegova sudbina u Ministarstvu unutrašnjih poslova? On je osumnjičen za neprijavljivanje krivičnog dela, odnosno ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku, dok je Više