Da li Milić nakon ukidanja pritvora može da se vrati na posao?

Danas pre 9 sati  |  Uglješa Bokić
Da li Milić nakon ukidanja pritvora može da se vrati na posao?
Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću ukinut je pritvor i on je pušten da se brani sa slobode, jer je Viši sud u Beogradu saopštio da više ne postoje zakonski osnovi za produženje pritvora, pa se sada nameće pitanje da li bi on posle svega moga da se vrati na posao i kakva je njegova sudbina u Ministarstvu unutrašnjih poslova? On je osumnjičen za neprijavljivanje krivičnog dela, odnosno ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku, dok je Više
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