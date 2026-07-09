Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Velike priče pre 18 minuta  |  Piše Vladimir Novaković
Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Do kraja Mundijala ostalo je još samo 11 dana i još osam utakmica. Strepim, ali se i dalje nadam da će nam biti dozvoljeno da u njima zaista uživamo, bez mračnih oblaka

Svaki put kada se igra Svetsko prvenstvo u fudbalu događa se isti paradoks. Većina gledalaca silno se raduje neuspesima favorita, pogotovo kada se oni događaju u utakmicama na ispadanje. Jer, šta je logičnije nego radovati se uspehu slabijeg, a oni jači ionako imaju na glavi dovoljno putera na glavi. Nekoliko dana kasnije ista ta većina gledalaca nervira se zato što u završnici gleda nezanimljive utakmice, u kojima je jedna ekipa toliko očigledno nedorasla, da se
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Razbili sef povratkom u elitu: Ipsvič oborio klupski rekord, Emerson najskuplje pojacanje u istoriji kluba

Razbili sef povratkom u elitu: Ipsvič oborio klupski rekord, Emerson najskuplje pojacanje u istoriji kluba

Kurir pre 18 minuta
Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Telegraf pre 53 minuta
Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Sport klub pre 1 sat
Čelsi ponovo rasipa milione, stigao "klinac" za 47.000.000 evra

Čelsi ponovo rasipa milione, stigao "klinac" za 47.000.000 evra

Telegraf pre 3 sata
Amerikancima može, ali ne i Francuzima! FIFA odbila zahtev da se poništi karton Oliseu

Amerikancima može, ali ne i Francuzima! FIFA odbila zahtev da se poništi karton Oliseu

Telegraf pre 4 sati
Poznato ko od muzičara nastupa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Poznato ko od muzičara nastupa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Danas pre 5 sati
(VIDEO) Marko Arnautović o utiscima sa Svetskog prvenstva

(VIDEO) Marko Arnautović o utiscima sa Svetskog prvenstva

Danas pre 6 sati

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalEgipatSvetsko prvenstvo u fudbaluEngleskaNorveškacristiano ronaldoSuđenjelionel messi

Sport, najnovije vesti »

Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Velike priče pre 18 minuta
Razbili sef povratkom u elitu: Ipsvič oborio klupski rekord, Emerson najskuplje pojacanje u istoriji kluba

Razbili sef povratkom u elitu: Ipsvič oborio klupski rekord, Emerson najskuplje pojacanje u istoriji kluba

Kurir pre 18 minuta
Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Telegraf pre 53 minuta
Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Sport klub pre 1 sat
Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Mondo pre 2 sata