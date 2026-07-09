Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Do kraja Mundijala ostalo je još samo 11 dana i još osam utakmica. Strepim, ali se i dalje nadam da će nam biti dozvoljeno da u njima zaista uživamo, bez mračnih oblaka

Svaki put kada se igra Svetsko prvenstvo u fudbalu događa se isti paradoks. Većina gledalaca silno se raduje neuspesima favorita, pogotovo kada se oni događaju u utakmicama na ispadanje. Jer, šta je logičnije nego radovati se uspehu slabijeg, a oni jači ionako imaju na glavi dovoljno putera na glavi. Nekoliko dana kasnije ista ta većina gledalaca nervira se zato što u završnici gleda nezanimljive utakmice, u kojima je jedna ekipa toliko očigledno nedorasla, da se