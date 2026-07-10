Naslovne strane za petak, 10. jul 2026. godine
Beogradska dnevna štampa u izdanjima od petka, 10. jula 2026. godine najviše tumači signale iz rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, piše o novim najavama "novca iz helikoptera" za građane, ponovnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, mogućem odlaganju primene novog sistema za ulazak u Šengensku zonu.
VEČERNJE NOVOSTI - "Mir na papiru, a žrtve stvarne", povodom rasplamsavanja sukoba Irana i Amerike. "Kolaps na granicama tek sledi", nakon što su se i pojedine države-članice pobunile protiv ETIAS sistema za upravljanje granicama. "Naš genije čovek koji je 'izmislio' ceo 20. vek", povodom 170 godina od rođenja izumitelja Nikole Tesle.
DANAS - U "Režim ne obustavlja lov na branitelje ljudskih prava" navodi se da je od 2020. godine zabeleženo više pd 770 napada na aktiviste. "Vučićeva 'desna ruka' u VJT cilja mesto Zagorke Dolovac", nakon što je Nenad Stefanović konkurisao za mesto u Vrhovnom javnom tužilaštvu. O inflaciji ove i prošle godine u: "Sniženja nevidljiva u novčaniku".
NOVA - Zaposleni nakon 420 ljudi otpuštanja u preduzeću "Srbija kargo" kažu: "Otkazi radnicima koji nisu išli na SNS mitingei u 'ćacilend'". U tekstu pod naslovom "Poslednji adut: Na krilima izbora za Skupštinu bi do pobede u trci za predsednika" analiziraju zašto se najavljuje razdvajanje predsedničkih i parlametnarnih izbora. Konobari iz senjačkog restorana na novoj turi saslušanja tvrdili: "Boske je klečao pred Bajom i rekao 'Nemoj, brate, molim te'".
POLITIKA - Autorski tekst ministra spoljnih poslova za Politiku: "Italija i zapadni Balkan - strateški izbor za Evropu". "Počela eutanazija 11.000 svinja zbog afričke kuge" na velikoj farmi u Hrtkovcima kraj Rume. "Obračun poslanika zbog oružja i municije", izveštaj sa aktuelne skupštinske sednice.
(Beta, 10.07.2026)