Naslovne strane za petak, 10. jul 2026. godine

Beta pre 37 minuta

Beogradska dnevna štampa u izdanjima od petka, 10. jula 2026. godine najviše tumači signale iz rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, piše o novim najavama "novca iz helikoptera" za građane, ponovnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, mogućem odlaganju primene novog sistema za ulazak u Šengensku zonu. 

BLIC - "Siniša Mali: Novčana pomoć punoletnima realna opcija", nakon najave da će država isplaćivati neki vid novčane pomoći nekim grupama građana. List tvrdi da je Srbija ispunila tri zahteva, ali da je "Klaster tri pao na četvrtom uslovu". "Ne znam kad sam poslednji meč odigrao zdrav", kaže proslavljeni teniser Novak Đoković uoči polufinala Vibldona. 

VEČERNJE NOVOSTI - "Mir na papiru, a žrtve stvarne", povodom rasplamsavanja sukoba Irana i Amerike. "Kolaps na granicama tek sledi", nakon što su se i pojedine države-članice pobunile protiv ETIAS sistema za upravljanje granicama. "Naš genije čovek koji je 'izmislio' ceo 20. vek", povodom 170 godina od rođenja izumitelja Nikole Tesle. 

DANAS - U "Režim ne obustavlja lov na branitelje ljudskih prava" navodi se da je od 2020. godine zabeleženo više pd 770 napada na aktiviste. "Vučićeva 'desna ruka' u VJT cilja mesto Zagorke Dolovac", nakon što je Nenad Stefanović konkurisao za mesto u Vrhovnom javnom tužilaštvu. O inflaciji ove i prošle godine u: "Sniženja nevidljiva u novčaniku". 

NOVA - Zaposleni nakon 420 ljudi otpuštanja u preduzeću "Srbija kargo" kažu: "Otkazi radnicima koji nisu išli na SNS mitingei u 'ćacilend'". U tekstu pod naslovom "Poslednji adut: Na krilima izbora za Skupštinu bi do pobede u trci za predsednika" analiziraju zašto se najavljuje razdvajanje predsedničkih i parlametnarnih izbora. Konobari iz senjačkog restorana na novoj turi saslušanja tvrdili: "Boske je klečao pred Bajom i rekao 'Nemoj, brate, molim te'".

POLITIKA - Autorski tekst ministra spoljnih poslova za Politiku: "Italija i zapadni Balkan - strateški izbor za Evropu". "Počela eutanazija 11.000 svinja zbog afričke kuge" na velikoj farmi u Hrtkovcima kraj Rume. "Obračun poslanika zbog oružja i municije", izveštaj sa aktuelne skupštinske sednice.

(Beta, 10.07.2026)

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