Zapalilo se vozilo na auto-putu Miloš Veliki: Automobil uklonjen

Nova pre 1 sat
Zapalilo se vozilo na auto-putu Miloš Veliki: Automobil uklonjen

Saobraćaj na autoputu "Miloš Veliki" normalizovan je nakon što je iz zaustavne trake uklonjen putnički automobil koji se ranije zapalio na deonici između Gornjeg Milanovca i Ljiga, u smeru ka Beogradu, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Do požara je došlo na oko 400 metara nakon izlaska iz leve cevi tunela Veliki Kik, a vozilo se nalazilo u zaustavnoj traci. Saobraćaj se odvijao preticajnom saobraćajnom trakom, dok su vozna i zaustavna saobraćajna traka bile zauzete.
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