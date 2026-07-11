Zapalilo se vozilo na auto-putu Miloš Veliki: Automobil uklonjen

Saobraćaj na autoputu "Miloš Veliki" normalizovan je nakon što je iz zaustavne trake uklonjen putnički automobil koji se ranije zapalio na deonici između Gornjeg Milanovca i Ljiga, u smeru ka Beogradu, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Do požara je došlo na oko 400 metara nakon izlaska iz leve cevi tunela Veliki Kik, a vozilo se nalazilo u zaustavnoj traci. Saobraćaj se odvijao preticajnom saobraćajnom trakom, dok su vozna i zaustavna saobraćajna traka bile zauzete.