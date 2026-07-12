Od sutra niže akcize na gorivo: Evo koliko ćemo ih plaćati do 19. jula

Kurir pre 50 minuta
Od sutra niže akcize na gorivo: Evo koliko ćemo ih plaćati do 19. jula

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 dinara po litaru, bezolovni benzin 64,80 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 66,64 dinara po litaru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih pet odsto od 13. do 19. jula, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10 odsto. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Odluku je potpisao premijer Đuro Macut. Biznis Kurir/Telegraf
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