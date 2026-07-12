Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere.

Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru, a u Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao svoju krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno Apostolski post. Kako ove godine Petrovdan pada u nedelju, praznična trpeza je mrsna. Sveti apostol Petar, čije je prvobitno ime bilo Simon, bio je ribar iz Vitaide i jedan od najbližih učenika Isusa Hrista. Prvi je od učenika Gospoda Isusa Hrista koji je izrazio nepokolebljivu