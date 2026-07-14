Srednji kurs dinara za evro 117,3719 dinara

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3719 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,3719 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas viši je za 0,1 odsto i iznosi 102,8225 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,4 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.
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Srednji kurs dinara za evro 117,3719 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3719 dinara

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