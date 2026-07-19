Burčer peta u Evropi, Bogdanovićeva u finalu na 400 prepone

Sport klub pre 52 minuta  |  Autor: Igor Jagličić
Burčer peta u Evropi, Bogdanovićeva u finalu na 400 prepone

Martina Burčer je još jednom zablistala u Rijetiju, osvajanjem petog mesta u finalu bacanja diska, uz novi nacionalni rekord, koji sada iznosi 50,08 metara.

Ovo sjajno ostvarenje, članica novosadske Vojvodine bacila je u drugoj seriji. Zanimljivo da je Martina na ovo takmičenje došla sa ličnim rekordom od 46,39 metara, što znači da je u Rijetiju napredovala za više od tri i po metra! Inače, najbolji rezultat u bacanju diska za mlađe juniorke u Srbiji držala je Tatjana Majhenić, još iz davne 1990. godine – 48,44 metara. Praktično najveća uzdanica srpske reprezentacije, Lena Bogdanović, ušla je u finale trke na 400
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