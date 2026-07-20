Poker silnih Lala: Vojvodina razbila OFK Beograd!

Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras u Novom Sadu OFK Beograd 4:0, u utakmici prvog kola Super lige Srbije.Vojvodina je povela golom Lazara Ranđelovića u 54. minutu, a zatim je dva gola postigao Nardin Mulahusejnović, u 58. i 73. minutu.

Konačan rezultat postavio je Petar Sukačev u 83. minutu. U drugom kolu Vojvodina će naredne nedelje igrati u Beogradu protiv Crvene zvezde, a OFK će dočekati Radnik. Fudbaleri Radnika odigrali su u Surdulici nerešeno 1:1 protiv Mladosti iz Lučana. Mladost je povela u 54. minutu golom Mijaila Todosijevića, a dva minuta kasnije izjednačio je Darko Stojanović. Mladost će u drugom kolu dočekati Novi Pazar. Fudbaleri IMT-a pobedili su na gostujućem terenu Čukarički 1:0.