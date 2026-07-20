MUP: Četiri osobe uhapšene, protiv žene krivična prijava zbog napada na konobare kod Niša

N1 Info pre 29 minuta  |  N1 Beograd nova.rs
MUP: Četiri osobe uhapšene, protiv žene krivična prijava zbog napada na konobare kod Niša

Četiri osobe su uhapšene, a protiv jedne žene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje tako što su napali i tukli konobare na jednom bazenu kod Niša.

Uhapšeni su L. S. (31) iz ovog grada, kao i P. R. (29), A. M. (39) i M. S. (32) iz okoline Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Policija će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv J. V. (26) iz Niša, osumnjičene za isto krivično delo, podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku. Njih petoro se sumnjiče da su 18. jula, u jednom restoranu u okolini Niša, napali četvoricu zaposlenih, kao i da su oštetili
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