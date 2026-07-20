Nedostojno finala

Velike priče pre 53 minuta  |  Piše Relja Basara
Nedostojno finala

Španija je osvojila Mundijal pobedom koja je bila i zaslužena i poštena. Ali, ovo što smo videli od Argentine bilo je ispod svih očekivanja

Ovaj tekst neće biti o Tuchelu, ali gnev prema njemu posle ovog finala raste. Španija bi definitivno bila favorit i protiv Engleske, možda bi čak pobedila i ubedljivije, ali utakmica ne bi izgledala ovako, nedostojna finala Mundijala. Od početka utakmice, a možda i pre, bilo je jasno da će se pitati Španija. No, ovo što smo videli od Argentine ispod je svih (niskih) očekivanja. Scaloni se, nakon jedne dobre utakmice, u širem smislu, vratio na staro. Nefunkcionalnih
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Nedostojno finala

Nedostojno finala

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