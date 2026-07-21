FIFA pokreće istragu protiv Argentinaca zbog tuče posle finala Mundijala

Danas pre 43 minuta  |  BBC News na srpskom
FIFA pokreće istragu protiv Argentinaca zbog tuče posle finala Mundijala

Argentina će se suočiti sa istragom o ružnim scenama na kraju finala Svetskog fudbalskom prvenstva protiv Španije, potvrdila je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Disciplinski odbor FIFA imenovao je disciplinskog i etičkog tužioca da proceni šta se dogodilo posle poslednjeg sudijskog zvižduka na stadionu MetLajf u Njujorku/Nju Džerziju Svaki igrač ili trener umešan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, a Fudbalskom savezu Argentine (AFA) preti novčana kazna. Posle poraza od 1:0, članovi argentinskog tima, među kojima i neki treneri, sukobili su sa španskim igračima dok su ovi slavili uspeh na Svetskom prvenstvu.
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