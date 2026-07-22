Trijumf svetla nad mrakom

Velike priče pre 55 minuta  |  Piše Vladimir Novaković
Trijumf svetla nad mrakom

Stavljamo tačku na još jedan Mundijal. Bio je to, sa sportske strane, turnir dobar za čovečanstvo i dobar za fudbal. Jer fudbal je jednostavna igra, zar ne? Ali da ga igrate jednostavno, e to je najteže...

Uvek je dobro kada turnir osvoji ekipa koja je na njemu igrala najbolje, jer to kod većine ljudi ostavi utisak da je rasplet bio pravedan. Nad trijumfom Španije na 23. Svetskom fudbalskom prvenstvu ne postoji ni najsitnija senka. Nije stvar samo u tome da je ekipa koju je sastavio, pripremio i vodio Luis De la Fuente prošla kroz turnir neporažena i sa samo jednim primljenim golom za 750 minuta fudbala. Španci su u dve poslednje utakmice, u direktnim duelima sa dva
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Trijumf svetla nad mrakom

Trijumf svetla nad mrakom

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