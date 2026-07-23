Indonežanski zvaničnici: Patel vratio ukradeno blago

Insajder pre 15 minuta  |  FoNet
Indonežanski zvaničnici: Patel vratio ukradeno blago

Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel predao je predsedniku Indonezije Prabovu Subijantu zbirku kulturnih artefakata iz oblasti Papua, koji su ilegalno izneti iz te zemlje i pronađeni u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), saopštili su danas indonežanski zvaničnici.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana Primopredaja je obavljena u sredu uveče tokom sastanka Patela i indonežanskog predsednika u Džakarti, nakon što je direktor FBI prethodno boravio u Kambodži, gde je razgovarao sa premijerom Hunom Manetom o zajedničkoj borbi protiv međunarodnih internet prevara. Indonežanski ministar kulture Fadli Zon ocenio je da povratak artefakata predstavlja važan korak u saradnji dve zemlje na zaštiti kulturnog nasleđa i vraćanju predmeta u
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