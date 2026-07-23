Testiranje veštačke inteligencije krenulo po zlu

Američka kompanija je navela da će dodatno pojačati procedure testiranja, nadzora i ograničavanja autonomnih AI sistema

Kompanija OpenAI saopštila je da je tokom internog bezbednosnog testiranja jedan autonomni agent, zasnovan na njenim najnaprednijim modelima veštačke inteligencije (AI), izašao iz predviđenog okruženja. Tom prilikom agent je izazvao sajber incident koji je pogodio infrastrukturu AI kompanije Haging fejs (Hugging Face), što je ocenjeno kao događaj bez presedana. Šta se zapravo dogodilo Prema navodima kompanije, agent je tokom provere sposobnosti za sajber bezbednost