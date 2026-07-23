Slobodan upecao soma od 13, 5 kilograma!

Prokuplje press pre 1 sat  |  Biljana Roganović
Slobodan upecao soma od 13, 5 kilograma!

Večeras je Slobodan Mitić (75) na reci Toplici u Prokuplju upecao soma težine 13, 5 kilograma.

Ovaj vremešni ribolovac koji je već 60 godina na reci do sada u svojoj ribolovačkoj karijeri nije upecao težu ribu. Kako nam je rekao uvek je pecao sitnu belu ribu. Mesto ulova je naravno tajna, ali nam je otkrio da nam je u vidokrugu kada prolazimo glavnim mostom. –Stari oprobani mamac glista je meni donela ovog soma– ponosan je deka Slobodan. I ima a šta da bude ponosan, a njegova ribolovačka karijera se nastavlja. Sada mora da nas obraduje još nekom težom!
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