Deo Detelinare bez tople vode zbog radova

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Deo Detelinare bez tople vode zbog radova

NOVI SAD - Zbog investicionih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Ulici Veselina Masleše 82, u četvrtak, 23. jula, od 7 časova biće privremeno prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za deo Novog Sada.

Prekid će obuhvatiti objekte na Trgu Majke Jevrosime, u Ulici Janka Veselinovića na adresama od broja 24 do 28, u Ulici Kornelija Stankovića na adresama 27–41 i 40–44, u Ulici Veselina Masleše od broja 60 do 86, kao i u Ulici Janka Čmelika na adresama 53–63 i 56–60. Kako je saopšteno, normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode očekuje se istog dana, u poslepodnevnim časovima.
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