Studio „Univerzal” nije platio popravku oštećenja

Film „Odiseja”, koji je režirao Kristofer Nolan, zasnovan je na Homerovom epu o Odisejevom 10-odišnjem povratku iz Trojanskog rata

STOKHOLM – Švedsko neprofitno udruženje Vikingaleden saopštilo je da filmski studio „Univerzal pikchers” nije platio oko 6.000 dolara za popravku replike vikinškog broda korišćenog u holivudskom filmu „Odiseja”, uprkos ranijem obećanju da će snositi troškove eventualnih oštećenja. Prema navodima udruženja, brod „ Glad av Gilberga”, replika vikinškog ratnog broda iz 11. veka, vraćen je posle šest meseci snimanja sa znatnim oštećenjima, uključujući krmu i jarbol,