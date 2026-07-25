Generalni sekretar UN u Damasku tražio pomoć sveta Siriji

Beta pre 1 sat

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) je danas u Damasku pozvao međunarodnu zajednicu da podrži narod Sirije.

Na početku svoje prve posete toj arapskoj zemlji od kako je na dužnosti i prve posete jednog generalnog sekretara UN Damasku od 2009. godine, Gutereš je razgovarao sa privremenim predsednikom Sirije Ahmadom el Šarehom i razgledao stari deo Damaska, a trebalo bi da poseti snage UN duž granice s Izraelom.

"U Damasku sam u poseti solidarnosti", napisao je Gutereš na platformi Iks (X) na početku trodnevne posete i istakao da Ujedinjene nacije stoje uz Siriju "u ovo ključno vreme".

"Apelujem na međunarodnu zajednicu da ne štedi napore da podrži i narod Sirije", napisao je generalni sekretar UN.

Sirija pokušava da se oporavi od rata koji je izbio u martu 2011. godine, u kojem je poginulo gotovo pola miliona ljudi uz rasprostranjeno razaranje čija će popravka koštati desetine milijardi dolara.

Od okončanja petodecenijske vladavine porodice Asad u decembru 2024. godine, kada su borci predvođeni naoružanim ljudima koje je prvodio Al-Šareh zauzeli Damask, ta zemlja se bori s posledicama višegodišnjeg rata i zapadnih sankcija.

Iako su SAD i EU ukinule mnoge sankcije uvedene tokom vladavine dinastije Asad, efekti su mali, a smanjenje međunarodne pomoći pogoršalo je životne uslove mnogih.

Ujedinjene nacije procenjuju da 90 osto stanovništva Sirije živi u siromaštvu.

Svetska banka je prošle godine procenila da će obnova srušenog tokom građanskog rata koštati oko 216 milijardi dolara.

Iako je Al-Šareh rekao da ne želi sukob sa Izraelom,  Izrael je sumnjičav i preuzeo je kontrolu nad pograničnom "tampon-zonom", stotinama puta iz vazduha je napadao sirijske vojne objekte i povremeno upadao u sela van "tampon zone" što je dovodilo do silovitih sukoba sa stanovnicima.

(Beta, 25.07.2026)

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