Zvanično: Bivši napadač Partizana otišao u Englesku!

Kurir pre 23 minuta
Zvanično: Bivši napadač Partizana otišao u Englesku!

Srpski fudbaler Marko Milovanović novi je igrač Portsmuta, saopštio je engleski klub.

Milovanović (22) je sa Portsmutom potpisao četvorogodišnji ugovor, a u engleski klub je prešao iz španske Almerije. "Oduševljeni smo što dovodimo Marka i pojačavamo konkurenciju u napadu. Poseduje fizičke predispozicije neophodne za takmičenje u engleskom fudbalu, ali je istovremeno igrač koji se odlično snalazi sa loptom u nogama. Njegov golgeterski učinak u Portugalu prošle sezone bio je impresivan i radujem se što ću videti šta može da pruži u dresu Portsmuta",
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