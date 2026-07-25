Zvanično: Bivši napadač Partizana otišao u Englesku!

Srpski fudbaler Marko Milovanović novi je igrač Portsmuta, saopštio je engleski klub.

Milovanović (22) je sa Portsmutom potpisao četvorogodišnji ugovor, a u engleski klub je prešao iz španske Almerije. "Oduševljeni smo što dovodimo Marka i pojačavamo konkurenciju u napadu. Poseduje fizičke predispozicije neophodne za takmičenje u engleskom fudbalu, ali je istovremeno igrač koji se odlično snalazi sa loptom u nogama. Njegov golgeterski učinak u Portugalu prošle sezone bio je impresivan i radujem se što ću videti šta može da pruži u dresu Portsmuta",